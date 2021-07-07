Натан Эйсмонт оценил риск столкновения МКС с неопознанным объектом

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил о приближении к Международной космической станции неизвестного объекта.

О том, есть ли риск столкновения с МКС, в интервью "Радио 1" рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Эксперт отметил, что в настоящее время на околоземных орбитах насчитывается 25 тысяч неопознанных объектов размером более 10 см. Они представляют собой космический мусор, этой проблемой занимаются специалисты.

"Этот объект не представляет какое-то исключение среди других объектов. Здесь оценка вероятности столкновения с МКС такова, что бояться нечего", — пояснил эксперт.

Также он отметил, что были случаи, когда был риск столкновения. Но тогда проводится маневр уклонения, и МКС переходит на орбиту, которая позволяет избежать столкновения

Версию о существовании инопланетян учёный отвергает.

"Эти объекты могут быть космические объекты и могут быть атмосферные явления, которые появляются как полет чего-то, что очень хочется принять за визит пришельцев. Все такие проверки на предмет, а не являются ли они свидетельствами прилета пришельцев, они не подтверждаются", — пояснил он.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.