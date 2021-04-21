NASA продолжит сотрудничество с РФ по МКС

Специалисты NASA продолжат сотрудничество с Россией по обеспечению безопасности МКС, сообщила в интервью РИА "Новости" представитель космического агентства Стефани Ширхольц.

Информацию о намерении РФ выйти из проекта МКС она никак не прокомментировала.

"Россияне подтвердили своё участие в программе МКС по меньшей мере до 2024 года, то же самое сделали NASA, японское, европейское и канадское космические ведомства", — заявила Ширхольц.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что после 2025 года Россия откажется от участия в программе МКС.

Ухудшение технического состояния МКС может обернуться катастрофой. Вице-премьер правительства России Юрий Борисов подчеркнул готовность России профинансировать реализацию проекта и пригласить к участию зарубежных партнёров.

МКС была выведена на орбиту в 1998 году, а в 2000 году на станцию заселились космонавты. В 2024 году истекает срок её эксплуатации.

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