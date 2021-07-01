Петербургские учёные разработали "умную" куртку, которая может самостоятельно согревать человека. Об изобретении в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала руководитель проекта по созданию инновационного текстиля Ольга Москалюк.
Умная куртка оснащена встроенными обогревающими элементами, благодаря чему она поддерживает высокую температуру.
В основе куртки лежит электропроводящая ткань, созданная за счёт пропитки углеродными нанотрубками.
В процессе создания инновационного предмета одежда учёные консультировались с альпинистами, чтобы выяснить, каким требования должна соответствовать умная куртка.
К сентябрю "умную" куртку протестируют на Эльбрусе, а к зиме будет выпущена первая партия.
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