Роботы смогут размножаться. Такой способностью их могут наделить учёные Эдинбургского университета Технологии. По словам специалистов, технологии, необходимые для этого, уже существуют, сообщает Ufanotes. ru.
В основе данных технологий — искусственный генетический код роботизированной системы. Методика разработана инженерами под руководством биолога Эммы Харт.
"Дети" роботов будут созданы из смеси цифровых "генов" двух родителей, виртуальной матери и физического отца. Рецепт будет напечатан с помощью 3D-принтера, сообщает Guardian.
Впервые об имитации биологического приспособления в ПО для появления более эффективных решений заговорили ещё в середине XX века.
В 2006 году специалисты NASA запустили в космос спутник с антенной, созданной по принципу биоалгоритма.
Сегодня цифровая эволюция развивается, как паритетное сотрудничество. Человек решает, что именно нужно изменить, а роботы думают, как это реализовать.
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