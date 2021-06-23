Роботов хотят наделить способностью к размножению

Роботы смогут размножаться. Такой способностью их могут наделить учёные Эдинбургского университета Технологии. По словам специалистов, технологии, необходимые для этого, уже существуют, сообщает Ufanotes. ru.

В основе данных технологий — искусственный генетический код роботизированной системы. Методика разработана инженерами под руководством биолога Эммы Харт.

"Дети" роботов будут созданы из смеси цифровых "генов" двух родителей, виртуальной матери и физического отца. Рецепт будет напечатан с помощью 3D-принтера, сообщает Guardian.

Впервые об имитации биологического приспособления в ПО для появления более эффективных решений заговорили ещё в середине XX века.

В 2006 году специалисты NASA запустили в космос спутник с антенной, созданной по принципу биоалгоритма.

Сегодня цифровая эволюция развивается, как паритетное сотрудничество. Человек решает, что именно нужно изменить, а роботы думают, как это реализовать.

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