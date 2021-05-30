В Австралии обнаружили яйцо вымершего карликового эму

Палеонтологи обнаружили на острове Кинг в Австралии яйцо вымершего вида карликового страуса эму. Находка хорошо сохранилась, благодаря чему учёные смогли детально изучить её, сообщает издание Biology Letters.

Сейчас в Австралии обитает только один вид эму. Но раньше здесь жили и другие виды.

После того, как на континенте появились колонисты, эти птицы вымерли. Основная причина их исчезновения — сокращение пищевых ресурсов. Учёным мало что известно об их поведении и образе жизни.

По своим размерам яйцо соответствовало яйцам других видов карликовых эму, обитавших в Австралии. Но найденное яйцо было более крупным, что позволило эмбриону оставаться под защитой скорлупы в течение более длительного времени. В результате он появился на свет более развитым. Также большое яйцо позволяло лучше сохранять тепло во время холодных ночей в Австралии.

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