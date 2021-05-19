Китайское космическое агентство опубликовало первые фотографии, сделанные марсоходом "Чжучжун" (Zhurong) на Марсе.
На опубликованных сегодня фотографиях показана посадочная площадка, виден сам марсоход, его солнечные батареи, антенна и ровная местность впереди.
Марсоход был доставлен на орбиту космическим кораблём Tianwen-1 и приземлился на Красной планете рано утром в воскресенье по пекинскому времени. Китайские учёные надеются получать изображения, по крайней мере, в течение 90 марсианских дней. "Чжучжун" будет бороздить равнину Утопия в северном полушарии планеты.
Аппарат весит около 240 кг и получает питание от раскладывающихся солнечных батарей.
На высокой мачте установлены камеры для фотосъёмки и аппараты навигации. Так же установлен лазер для дробления горных пород, чтобы оценить их химический состав. Радар будет искать подповерхностный водяной лёд.
Равнина Утопия — это место, где НАСА реализовала проект "Викинг-2" в 1976 году.
Есть некоторые свидетельства, указывающие на то, что на этой равнине располагался океан — дистанционное зондирование со спутников указывает на наличие значительных запасов льда на глубине.
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