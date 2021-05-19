Китай опубликовал первые снимки Марса

Китайское космическое агентство опубликовало первые фотографии, сделанные марсоходом "Чжучжун" (Zhurong) на Марсе.

На опубликованных сегодня фотографиях показана посадочная площадка, виден сам марсоход, его солнечные батареи, антенна и ровная местность впереди.

Марсоход был доставлен на орбиту космическим кораблём Tianwen-1 и приземлился на Красной планете рано утром в воскресенье по пекинскому времени. Китайские учёные надеются получать изображения, по крайней мере, в течение 90 марсианских дней. "Чжучжун" будет бороздить равнину Утопия в северном полушарии планеты.

Аппарат весит около 240 кг и получает питание от раскладывающихся солнечных батарей.

На высокой мачте установлены камеры для фотосъёмки и аппараты навигации. Так же установлен лазер для дробления горных пород, чтобы оценить их химический состав. Радар будет искать подповерхностный водяной лёд.

Равнина Утопия — это место, где НАСА реализовала проект "Викинг-2" в 1976 году.

Есть некоторые свидетельства, указывающие на то, что на этой равнине располагался океан — дистанционное зондирование со спутников указывает на наличие значительных запасов льда на глубине.

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