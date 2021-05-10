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В ОАЭ придумали, как вызвать дождь с помощью дронов

Наука » Технологии

В Объединённых Арабских Эмиратах обычно выпадает менее 10 см дождя в год. А в этом году "сезон дождей" почти закончился.

Учёные из Университета Рединга придумали, как с помощью дронов можно увеличить количество осадков на определённой территории, сообщает Arab News.

Новое изобретение поможет решить проблему с засухой.
Летающие в облаках дроны смогут "договориться" с ними и вызвать осадки.

"Наша теория и работа по моделированию показали, что зарядка этих маленьких капель может увеличить вероятность их слияния из-за электростатических сил. И в конечном итоге помочь им стать каплями дождя", — пояснила доктор Кери Николл, профессор из Университета Рединга.

Сначала дроны снабдят специальными датчиками и приборами. Разработку протестируют в ближайшие две недели недалеко от Дубая.

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Дроны в сельском хозяйстве | Современные агротехнологии
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
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