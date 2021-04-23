Марсоход NASA получил кислород из марсианской атмосферы

Марсоход Perseverance взял пробы марсианского "воздуха", который на 96% состоит из CO2 (углекислого газа), и выделил из него кислород. Об успешно проведённом эксперименте NASA сообщает портал plus-one. ru.

Выделить кислород из марсианской атмосферы аппарат смог на 60-й день экспедиции Perseverance.

За выработку кислорода отвечала установка Mars Oxygen In-situ Resource Utilization Experiment (MOXIE). Она напоминает "прибор размером с тостер".

Установка расщепила молекулу CO2, полученный монооксид углерода был выброшен в атмосферу Марса. Получилось 5 граммов кислорода. Человеку этого количества хватит на 10 минут.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что марсоход Curiosity обнаружил следы гигантского потопа.

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