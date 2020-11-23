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Марсоход Curiosity обнаружил следы гигантского потопа

Наука » Экология » Космос

Учёные находят всё больше доказательств того, что на Марсе когда-то были реки и океаны. Так, марсоход Curiosity обнаружил на Красной планете признаки древнего потопа, сообщает "Популярная механика".

Марсоход Curiosity обнаружил следы гигантского потопа

За период исследования Марса учёные нашли немало высохших водоемов. Марсоход Curiosity изучал одно из таких мест — кратер Гейла, который раньше был озером. По мнению исследователей Корнелльского университета, структуры отложений в кратере говорят о том, что 4 млрд. лет назад здесь произошло крупное наводнение.

Учёные пытаются выяснить, с чем оно было связано. По одной из версий, удар астероида растопил значительную часть льда, покрывавшего планету в тот период.

Это привело к тому, что в атмосферу высвободилось большое количество водяного пара, углекислого газа и метана, что повлияло на климат Красной планете.

После этого начались сильные дожди, которые и стало причиной наводнения.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Марсе обнаружили потенциально обитаемую дыру.

Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
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