Марсоход Curiosity обнаружил следы гигантского потопа

Учёные находят всё больше доказательств того, что на Марсе когда-то были реки и океаны. Так, марсоход Curiosity обнаружил на Красной планете признаки древнего потопа, сообщает "Популярная механика".

За период исследования Марса учёные нашли немало высохших водоемов. Марсоход Curiosity изучал одно из таких мест — кратер Гейла, который раньше был озером. По мнению исследователей Корнелльского университета, структуры отложений в кратере говорят о том, что 4 млрд. лет назад здесь произошло крупное наводнение.

Учёные пытаются выяснить, с чем оно было связано. По одной из версий, удар астероида растопил значительную часть льда, покрывавшего планету в тот период.

Это привело к тому, что в атмосферу высвободилось большое количество водяного пара, углекислого газа и метана, что повлияло на климат Красной планете.

После этого начались сильные дожди, которые и стало причиной наводнения.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Марсе обнаружили потенциально обитаемую дыру.