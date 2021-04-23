Геологи впервые измерили силу извержения подводного вулкана

Ранее считалось, что извержения подводных вулканов менее интересны по сравнению с извержениями на суше. Геологи полагали, что они вызывают только медленно движущиеся потоки лавы. Но на самом деле это не так.

Учёным из университета Лидса (Великобритания) удалось измерить силу мощного извержения подводного вулкана, расположенного в северо-восточной части Тихого океана. Оказалось, что глубокие извержения могут вызывать чрезвычайно мощный выброс энергии, количества которой достаточно, например, для обеспечения потребностей Америки.

Речь идёт о нескольких тераватт, сообщает Nature Communications.

Ещё много лет назад геологи выяснили, что дно в этой местности является осколком древней тектонической плиты, которая сейчас погружена под Северную Америку. Она вызывает сейсмические толчки и извержения вулканов.

Главное открытие данного исследования заключается в том, что была выявлена связь вертикальных колонн с выбросами лавы.

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