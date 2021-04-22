Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил о том, что российскую орбитальную станцию смогут посетить туристы.

Данную идею в интервью "Правде.Ру" прокомментировал старший научный сотрудник в отделе звёздной астрофизики Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга (ГАИШ) Марат Абубекеров.

"Об этих планах, конечно, лучше знает Рогозин. Пока можно только сказать, что новую космическую станцию точно будут строить.

Что касается туристов, то их, конечно, предварительно будут готовить к полёту в космос. Главное, чтобы они выдержали. Им не придётся там год жить, работать и постоянно находиться в состоянии работоспособности. Но в любом случае их ждут серьёзные нагрузки.

Человеческое тело быстро адаптируется к новым условиям, и сердце перестаёт интенсивно качать кровь, мышцы начинают атрофироваться, потому что в космосе нет гравитации, начинают рассасываться кости, потому организму крепкие кости там не нужны, в результате они становятся ломкими.

Спрос рождает предложение

Если есть спрос, то космический туризм тоже может стать продуктом, сейчас же всё в мире коммерциализируется. Есть такое выражение "разделять касты", поэтому если космические туристы готовы разделять касты за эксплуатацию станции с "Роскосмосом", то почему бы этим не воспользоваться.

Эксплуатация станции очень дорогая. И если космические туристы будут помогать, оплачивать хотя бы часть этих расходов, то уже хорошо", — заключил эксперт.