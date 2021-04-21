Почему кролики не вырастают до размера лошадей?

Зайцы и их эволюционные сородичи не вырастают до больших размеров из-за ниши, которую они заняли в природе, утверждают учёные из Киотского университета.

В среднем зайцеобразные весят пять килограммов. Вес самых крупных из них — капибар — достигает 50 килограммов, сообщает портал Eurekalert.

Анализ ископаемых зайцеобразных показал, что эти животные могли вырасти до размеров лошадей, но в этом не было смысла.

"Сегодня мы видим такую схему во многих экорегионах, что говорит о существования эволюционного "потолка", который для зайцеобразных установили их конкуренты-копытные", — пояснил один из авторов исследования Сусуми Томия.

Специалисты пришли к выводу, что конкуренция в природе заметно влияет на процесс формирования видов и их особенности.

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