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Астрономы впервые открыли экзопланету на огромном расстоянии от звезды

Наука » Экология » Космос

Телескоп VLT Европейской южной обсерватории (ESO) в Чили обнаружил прямой свет от гигантской экзопланеты, которая находится на огромном расстоянии от своей материнской звезды, похожей на Солнце.

Астрономы впервые открыли экзопланету на огромном расстоянии от звезды

Данное открытие шокировало учёных. Они не могут объяснить, как космический объект появился там, где его обнаружили.

Речь идёт об экзопланете YSES 2b. Её масса в шесть раз больше массы Юпитера, самой большой планеты Солнечной системы.

YSES 2b находится в 360 световых годах от нашей планеты в направлении созвездия Муха. Специалисты планируют изучить окрестности необычной планеты и продолжить поиск подобных объектов.

"Изучая в ближайшем будущем экзопланеты, похожие на Юпитер, мы узнаем больше о процессах образования газовых гигантов вокруг звёзд, подобных Солнцу”, — приводятся в пресс-релизе ESO слова астрофизика Александра Бона из Лейденского университета.

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Путешествие к удивительным экзопланетам
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Владимир Губарев
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