Палеонтологи раскрыли секрет аномально длинной шеи птерозавров

Птерозавры были первыми животными на Земле, которые стали летать с помощью взмахов крыльями. Их особенностью являлась очень длинная шея, длиннее, чем у жирафов. Несмотря на это, у них была очень крупная голова. Кроме того, птерозавры легко могли удерживать на весу тяжёлую добычу.

Палеонтологи изучили остатки шейных позвонков древнего летающего ящера аджархида. В результате им удалось выяснить, с шейные позвонки птерозавров имели сложную структуру, напоминающую колесо велосипеда со спицами. Благодаря такой конструкции шея этих животных имела прочную и лёгкую структуру.

Специалист впервые столкнулись с таким эволюционным решением.

Полученные в результате исследования данные учёные намерены использовать в промышленности для создания прочных и лёгких высоких конструкций, сообщает Planet Today со ссылкой на iScience.

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