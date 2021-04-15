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Палеонтологи раскрыли секрет аномально длинной шеи птерозавров

Наука

Птерозавры были первыми животными на Земле, которые стали летать с помощью взмахов крыльями. Их особенностью являлась очень длинная шея, длиннее, чем у жирафов. Несмотря на это, у них была очень крупная голова. Кроме того, птерозавры легко могли удерживать на весу тяжёлую добычу.

Палеонтологи раскрыли секрет аномально длинной шеи птерозавров

Палеонтологи изучили остатки шейных позвонков древнего летающего ящера аджархида. В результате им удалось выяснить, с шейные позвонки птерозавров имели сложную структуру, напоминающую колесо велосипеда со спицами. Благодаря такой конструкции шея этих животных имела прочную и лёгкую структуру.

Специалист впервые столкнулись с таким эволюционным решением.

Полученные в результате исследования данные учёные намерены использовать в промышленности для создания прочных и лёгких высоких конструкций, сообщает Planet Today со ссылкой на iScience.

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