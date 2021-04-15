Птерозавры были первыми животными на Земле, которые стали летать с помощью взмахов крыльями. Их особенностью являлась очень длинная шея, длиннее, чем у жирафов. Несмотря на это, у них была очень крупная голова. Кроме того, птерозавры легко могли удерживать на весу тяжёлую добычу.
Палеонтологи изучили остатки шейных позвонков древнего летающего ящера аджархида. В результате им удалось выяснить, с шейные позвонки птерозавров имели сложную структуру, напоминающую колесо велосипеда со спицами. Благодаря такой конструкции шея этих животных имела прочную и лёгкую структуру.
Специалист впервые столкнулись с таким эволюционным решением.
Полученные в результате исследования данные учёные намерены использовать в промышленности для создания прочных и лёгких высоких конструкций, сообщает Planet Today со ссылкой на iScience.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Неожиданная оговорка "стоила должности" президенту РФ Владимиру Путину.