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"Ледник Судного дня" в Антарктиде стремительно тает

Наука

"Ледник Судного дня" в Антарктиде стремительно тает, утверждают учёные из университета Гётеборга. К такому выводу они пришли в результате исследования подлёдного пространства с помощью беспилотного робота.

Специалисты сравнили скорость таяния ледника с прогнозами. Оказалось, что приток тёплой воды из залива Пайн-Айленд под ним значительно превышает предполагаемые ранее объёмы. До этого считалось, что приток заблокирован хребтом, но на самом деле это оказалось не так.

По словам исследователей, вода вымывает места крепления льда с морским дном. Высок риск того, что в ближайшем будущем лёд полностью растает и огромная масса ледника начнёт двигаться вверх по течению.

Специалисты пока не могут сказать, к каким климатическим последствиям это приведёт.

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"Ледник Судного дня" в Антарктиде тает с ужасающей скоростью
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Владимир Губарев
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