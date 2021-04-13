Вещества изделиях из пластика повреждают клетки мозга

Пластификаторы оказывают влияние на нервные клетки человеческого мозга, утверждают учёные. По их словам, содержащиеся в пластмассовых изделиях соединения нарушают передачу сигналов и негативно влияют на нейронные цепи, которые участвуют в восприятии, сообщает Communications Biology.

В большинстве изделий из пластика содержится бисфенол A (BPA). Например, в упаковке пищевых продуктов, посуде, бутылках для воды, игрушках и даже зубных пломбах.

BPA может спровоцировать развитие рака, заболеваний эндокринной системы и так далее.

Учёные решили найти более безопасное вещество. Им оказался бисфенол S (BPS). Но недавно проведённое исследование показало, что BPS может изменять экспрессию генов в плаценте и, скорее всего, нарушает процесс развития мозга будущего ребёнка.

Влияние BPA и BPS

Учёные из Университета Байройта провели эксперимент на нервных клетках золотой рыбки. В течение месяца клетки подвергались воздействию BPA и BPS.

Оказалось, что пластификаторы влияют на химическую и электрическую передачу сигналов через синапсы, играющих важную роль в обработке звуковых и визуальных стимулов, препятствуют их нормальной работе.

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