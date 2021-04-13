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В Анголе обнаружили штамм коронавируса с 34 мутациями

Наука

У туристов в аэропорту Анголы обнаружили новый штамм COVID-19 с 34 мутациями — это больше, чем у всех известных штаммов, сообщают "Известия".

В Анголе обнаружили штамм коронавируса с 34 мутациями

Этот вариант вируса может оказаться заразнее или эффективнее подавлять иммунную систему организма, утверждают учёные.

Новый штамм был выявлен в середине февраля у путешественников, прибывших из Танзании.  По мнению специалистов, все эти мутации могут повысить сопротивляемость "ковида" к антителам и увеличить его заразность.

В случае риска заражения ангольским вирусом, есть смысл сделать прививку от коронавируса, считает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

"Если эффективность вакцины была условно 92%, она, в зависимости от количества мутаций, начнет уменьшаться. Это не значит, что она будет равна нулю. Она будет равна 86%, 85% и так далее", — пояснил он.

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Владимир Губарев
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