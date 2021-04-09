Спящие под наркозом крысы помогут диагностировать рак

Крысы помогут выявлять рак, анализируя выдыхаемый пациентами воздух.

В Великом Новгороде подвели итоги тестирования технологии биогибридного скрининга социально-значимых заболеваний. В исследовании приняли участие 1761 пациент.

"В ходе дополнительного обследования с использованием классических методов диагностики, ранние стадии онкозаболеваний подтверждены более чем у 70% пациентов, отнесённых к группе риска по результатам скрининга", — сообщили в Фонде перспективных исследований.

Посредством анализа выдыхаемого больными воздуха удалось диагностировать рак желудка и рак лёгкого. Пробы воздуха анализировали биогибридным аппаратно-программным комплексом, в который входит крыса с наркозом и с внедрённой в обонятельный мозг матрицей микроэлектродов.

Потом эти данные обрабатывала нейросеть. В результате у 77 добровольцев был выявлен рак.

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