Обнаружена связь между формой мозга и лицом человека

Междисциплинарная группа под руководством К. У. Левена и Стэнфорда обнаружила в организме 76 перекрывающихся генетических участков, которые формируют как мозг, так и лицо человека. С этим связаны когнитивные и поведенческие особенности людей.

Новое открытие позволит специалистам лучше разобраться в причинах развития болезни Альцгеймера.

Имея определённые знания, можно многое понять о лице и головном мозге человека. Учёным уже давно было известно об этом феномене, но у них не было доказательств, поэтому предположение успешно забыли.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что индийские учёные совместно с коллегами из США вырастили в 3D-печатном биореакторе мини-мозг.

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