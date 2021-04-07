В 3D-печатном биореакторе вырастили мини-мозг

Индийские учёные совместно с коллегами из США вырастили в 3D-печатном биореакторе мини-мозг.

Обычно учёные используют технологию под названием микрофлюидика. Её суть заключается в том, что через трубки, соединённые с чипом или платформой, доставляется питание. Эти устройства довольно сложные и дорогостоящие.

Современный способ позволил вырастить мини-мозг в биореакторе себестоимостью $5. Процесс производства удалось сделать дешевле благодаря использованию технологии 3D-печати.

Новую технологию выращивания органоидов протестировали на человеческих клетках. Учёным удалось создать из клеток самоорганизующиеся ткани головного мозга, в результате чего получился мини-мозг.

Органоид развивался в течение семи дней. Среди выращенных клеток почти не было погибших, что говорит о высокой эффективности новой системы, отметили учёные.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Британии создали мини-орган для восстановления печени человека.

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