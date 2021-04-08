В Австралии обнаружили артефакты старше 35 тысяч лет

Международная группа учёных завершила исследование 8 костяных орудий, обнаруженных в пещере Риви (Австралия).

Около половины из них были созданы 35-46 тысяч лет назад. Таким образом, это самые древние орудия на континенте.

В результате реконструкции учёным удалось выяснить, что эти предметы использовались в древности для работы с растительным волокном, обработки и добычи смолы и для охоты. Ранее считалось, что костяные орудия данной эпохи были распространены у племён, проживавших на юге Австралии. Из-за холодного климата людям нужно было изготавливать одежду из кожи, чтобы не замёрзнуть.

Костяные орудия были найдены в совершенно другой области, что указывает на то, что коренные жители Австралии имели широкий ассортимент инструментов для выполнения различных работ, в том числе для добычи смол и плетения корзин.

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