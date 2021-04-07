В квартире хозяина бота "Глаз Бога" идет обыск

В квартире администратора заблокированного ранее Telegram бота-коллектора баз данных "Глаз Бога" происходит обыск.

"Выломали дверь в квартиру, приступили к обыску. Я выдвинулся к подзащитной, поэтому пока не могу сказать, на каком основании он проходит", — заявил РИА "Новости" адвокат Федор Сирош.

Ранее вместе с "Глазом Бога" были заблокированы также такие боты, как Smart Search Bot, "Архангел", Mail Search Bot и How To Find Bot. Таково было требование к мессенджеру Роскомнадзора. Эти боты дают по запросу информацию о человеке, опираясь сразу на несколько баз данных и на соцсети.

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