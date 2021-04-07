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Google обвинили в слежке за пользователями Android-смартфонов

Наука » Технологии

Google обвиняют в краже персональных данных пользователей. Обвинение против корпорации выдвинул руководитель австрийской некоммерческой организации None of Your Business Макс Шремс. Он подал жалобу во французский регулятор по защите конфиденциальных данных. Шремс утверждает, что Google незаконно отслеживает пользователей Android-смартфонов, сообщают "Известия" со ссылкой на Financial Times.

Google обвинили в слежке за пользователями Android-смартфонов

Android-смартфоны генерируют уникальные рекламные коды, схожие с рекламным идентификатором платформы Apple, благодаря чему Google и третьи лица могут следить за действиями пользователей в интернете, чтобы показывать им более релевантные рекламные объявления.

Стоит отметить, что Google уже не первый раз сталкивается с обвинениями в свой адрес. Так, в июле 2020 года американская юридическая компания подалa иск в суд в отношении Google, обвинив корпорацию в краже личных данных пользователей.

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Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
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