Минобороны и Росреестр согласовали необходимость перехода России на единую систему координат на основе системы параметров Земли ПЗ-90, рассказал РИА "Новости" в первом интервью в должности генерального директора Роскартографии Сергей Карутин.

"У нас сейчас в стране действуют две актуальные системы: та, которая используется для космических полётов и различных задач в глобальном масштабе — параметры Земли ПЗ-90.11 (2011 года), и государственная геоцентрическая система координат ГГСК-2011, которая используется для социально-экономических задач. Методы построения их одинаковы, поэтому одной из задач на ближайшие годы, согласно консолидированной позиции Минобороны и Росреестра, станет переход на единую систему координат на основе системы ПЗ-90 в версии соответствующего года", — рассказал он.