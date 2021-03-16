Минобороны и Росреестр согласовали необходимость перехода России на единую систему координат на основе системы параметров Земли ПЗ-90, рассказал РИА "Новости" в первом интервью в должности генерального директора Роскартографии Сергей Карутин.
"У нас сейчас в стране действуют две актуальные системы: та, которая используется для космических полётов и различных задач в глобальном масштабе — параметры Земли ПЗ-90.11 (2011 года), и государственная геоцентрическая система координат ГГСК-2011, которая используется для социально-экономических задач. Методы построения их одинаковы, поэтому одной из задач на ближайшие годы, согласно консолидированной позиции Минобороны и Росреестра, станет переход на единую систему координат на основе системы ПЗ-90 в версии соответствующего года", — рассказал он.
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