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В Финляндии научились создавать еду "из воздуха"

Наука

Финские учёные придумали, как можно производить пищу "из воздуха". Это позволит избавит человечество от дефицита продуктов.

В Финляндии научились создавать еду "из воздуха"

Главным сырьём для пищи "из воздуха" является жёлтая мука, которая на 65% состоит из белка Solein. На реализацию проекта власти Финляндии выделили 25 млн евро.

Для получения муки используется специальный биореактор, необходимый для измельчения жидких микроорганизмов. Затем в устройство поступает смесь из углекислого газа и водорода, после чего запускается процесс выделения питательных веществ. После их просушки получается жёлтая мука. Эксперты сравнивают данный процесс со спиртовым брожением, для которого не требуется сахар.

Технологи производства Solein имеет свои нюансы. Так, учёные пытаются сделать процесс производства экологически чистым.

Биореактор работает на "зелёном аммиаке", если его получать при помощи возобновляемых источников энергии, то удастся избавиться от выбросов углерода. У еды из "воздуха" горьковатый привкус.

Производство первых продуктов на основе Solein планируется запустить в 2023 году, сообщает mn. ru.

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Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
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