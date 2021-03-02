Жаждущих получить больше "лайков" пользователей сравнили с крысами

Поведение пользователей социальных сетей, которые стремятся получить как можно больше "лайков", основано на принципе, похожим на обучение за вознаграждение — методикой, которую учёные используют в ходе экспериментов над лабораторными крысами, сообщает Futurism.

Специалисты проанализировали более миллиона постов в соцсетях, авторами которых являются более 4000 пользователей.

Оказалось, что что чем больше лайков они получали, тем больше постов старались выложить.

"Вычислительные модели показали, что этот паттерн соответствует тому, как лабораторные крысы пытаются максимизировать пищевое вознаграждение в ящике Скиннера. Он используется в экспериментах. Крысу, например, учат нажимать на кнопку после воздействия светового или звукового сигнала. Если она правильно всё делает, механизм выдает ей еду", — пояснили учёные.

Чтобы доказать свои выводы, специалисты провели эксперимент, участники которого публиковали на онлайн-платформе картинки, за которые получали "лайки".

В результате была выявлена прямая зависимость между частотой публикаций и количеством "лайков".

Полученные в результате исследования данные могут быть использованы в развитии более здорового поведения в соцсетях и борьбе с зависимостью от них, считают специалисты.