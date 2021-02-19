В Мексиканском заливе обнаружили странного глубоководного моллюска

В Мексиканском заливе на глубине 850 метров эксперты американского исследовательского судна Okeanos Explorer обнаружили странное существо, похожее на кальмара. Учёным удалось его сфотографировать.

По словам специалистов, необычный морской обитатель плыл в странной оборонительной позе, поджав щупальца так, что невозможно было определить, что это.

Внешне животное напоминало моллюска-детритофага, или "адского вампира", но по стилю плавания похоже на непонятное существо с наутилусом. Однако оно не относится к этим видам.

Учёные намерены продолжить наблюдения за удивительным животным, чтобы выяснить, где оно обитает и почему выбирает для плавания такую позу.

Возможно, что это ранее неизвестный науке вид.