В Мексиканском заливе на глубине 850 метров эксперты американского исследовательского судна Okeanos Explorer обнаружили странное существо, похожее на кальмара. Учёным удалось его сфотографировать.
По словам специалистов, необычный морской обитатель плыл в странной оборонительной позе, поджав щупальца так, что невозможно было определить, что это.
Внешне животное напоминало моллюска-детритофага, или "адского вампира", но по стилю плавания похоже на непонятное существо с наутилусом. Однако оно не относится к этим видам.
Учёные намерены продолжить наблюдения за удивительным животным, чтобы выяснить, где оно обитает и почему выбирает для плавания такую позу.
Возможно, что это ранее неизвестный науке вид.
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