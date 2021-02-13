Уже осенью текущего года экипаж МКС может начать тестировать новый материал из композитных полимеров для защиты от радиации. Об этом рассказал российский космонавт Антон Шкаплеров.
"Когда я полечу в октябре, то во время моего полета я мог бы начать этот эксперимент. Он, конечно, будет длительный, потому что надо будет экспонировать не один месяц и даже не полгода. Надо понимать, насколько эта ткань защищает от радиации", — отметил он.
По словам Шкаплерова, материал будут размещать внутри станции и снаружи, чтобы получить максимальное количество информации о его эффективности.
Российские дипломаты в отношениях с Западом стали называть вещи своими именами и перешли в наступление.