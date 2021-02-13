На МКС начнут тестировать материал для защиты от радиации

Уже осенью текущего года экипаж МКС может начать тестировать новый материал из композитных полимеров для защиты от радиации. Об этом рассказал российский космонавт Антон Шкаплеров.

"Когда я полечу в октябре, то во время моего полета я мог бы начать этот эксперимент. Он, конечно, будет длительный, потому что надо будет экспонировать не один месяц и даже не полгода. Надо понимать, насколько эта ткань защищает от радиации", — отметил он.

По словам Шкаплерова, материал будут размещать внутри станции и снаружи, чтобы получить максимальное количество информации о его эффективности.