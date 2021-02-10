Эксперт объяснил, как подать сигнал SOS со смартфона

Многие владельцы смартфонов не знают о том, как подать сигнал SOS со своего устройства, чтобы вызвать спасателей или врачей.

О том, как это сделать в интервью "Радио 1" рассказал независимый эксперт рынка мобильных технологий Дмитрий Шалеев. То, какие кнопки телефона нужно нажать, чтобы передать данные геолокации экстренным службам, зависит от модели смартфона.

"Сигнал посылается либо посредством долгого нажатия на кнопку включения, либо нажатием двух кнопок по бокам одновременно, это, как правило, включение и регулировка громкости. На некоторых моделях нужно несколько раз подряд нажать на выключение", — пояснил специалист.

Связаться с экстренными службами можно, даже если в телефоне нет сим-карты. Кроме того, владелец может передать важную информацию, например, о группе крови или сообщить контакты близких родственников.