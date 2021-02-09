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На Марсе обнаружены огромные запасы водяного льда

Наука » Экология » Космос

Учёные из научного проекта SWIM (Subsurface Water Ice Mapping) создали карту водяного льда, который скрыт под поверхностью Марса, сообщает РИА Новости со ссылкой на Nature Astronomy.

По словам авторов проекта, наличие карты поможет выбрать место для высадки на планету, так как колонисты смогут использовать лёд в разных целях. Он может быть использован в качестве источника воды для полива растений и источника воздуха. Кроме того, он необходим для создания метанового топлива.

Согласно данным карты, лёд расположен в северных широтах Красной планете.

Полученные данные позволят учёным продолжить работы по подготовке к освоению Марса.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американский энтомолог обнаружил на снимках Марса насекомых и змей.

Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
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