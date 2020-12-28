Американский энтомолог обнаружил на снимках Марса насекомых и змей

Учёные до сих пор пытаются найти доказательства жизни на Марсе.

Энтомолог Уильям Ромозер из Университета Огайо в течение нескольких лет занимается изучением фотографий с Красной планеты. Специалист утверждает, что на многих из них имеются необычные очертания, похожие на земных насекомых и змей.

Судя по позам, эти существа могут передвигаться и летать.

Ромозер уже не раз обращал внимание на необычные силуэты, но большая часть исследователей не поддерживают учёного.

Они считают, что так как Ромозер всю жизни занимался исследованием насекомых, то именно поэтому в неровностях рельефа Красной Планеты видит именно их.

В любом случае учёные намерены продолжить исследования Марса.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что жизнь на Марсе может скрываться в глубине планеты.