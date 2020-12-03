Жизнь на Марсе может скрываться в глубине планеты

Жизнь на древнем Марсе могла скрываться в толще льдов.

Американские планетологи, используя компьютерное моделирование, выяснили, что распад радиоактивных элементов в недрах Красной планеты мог создать достаточное количество энергии для того, чтобы нижние слои ледников растаяли и был обеспечен необходимый для развития жизни объём грунтовых вод. Данный процесс мог протекать, несмотря на то, что внешне Марс был засушливой и холодной планетой, сообщает Science Advances.

Жизнь в недрах Марса могла сформироваться благодаря гидротермальной активности и химическим реакциям в воде и породах.

"Недра Марса могут быть самой долговременной и самой скрытой инопланетной обитаемой средой", — отметил ведущий автор исследования Луджендра Оджха.

На заре своего существования Красная планета была прохладным местом. Но на Марсе есть большое количество геологических следов существования рек. Таким образом, на планете было достаточно тепло для образования жидкой воды.