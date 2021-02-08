Марат Абубекеров: "На Венере может существовать жизнь"

Зарубежные астрономы заявили о наличии следов жизни на Венере, аргументируя это тем, что на планете есть фосфин — вещество выделяется в процессе жизнедеятельности примитивных живых организмов. Однако российские астрономы опровергли это утверждение.

О том, есть ли смысл продолжать поиски следов жизни на Венере, в интервью "Правде.Ру" рассказал старший научный сотрудник отдела звездной астрофизики Государственного астрономического института им. Штернберга МГУ Марат Керимович Абубекеров.