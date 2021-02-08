Зарубежные астрономы заявили о наличии следов жизни на Венере, аргументируя это тем, что на планете есть фосфин — вещество выделяется в процессе жизнедеятельности примитивных живых организмов. Однако российские астрономы опровергли это утверждение.
О том, есть ли смысл продолжать поиски следов жизни на Венере, в интервью "Правде.Ру" рассказал старший научный сотрудник отдела звездной астрофизики Государственного астрономического института им. Штернберга МГУ Марат Керимович Абубекеров.
"Да, конечно, это же фундаментальный вопрос, поэтому поиски обязательно нужно продолжать. Сейчас вопрос жизни на Венере снова привлёк внимание научной общественности. Это очень здорово, потому что ведь фундаментальный вопрос "одиноки ли мы во Вселенной или нет?" требует исследования. Это и есть основная цель науки, изучение именно магистральных вопросов, поэтому очень хорошо, что начинаются какие-то споры на эту тему. Если сейчас опровергнут один аргумент, значит будут искать новые доказательства.
Я думаю, что вероятность жизни на Венере есть, к тому же очень высокая. Ведь на этой планете есть жидкая среда. Несмотря на высокие температуры и отсутствие кислорода, я думаю, что там есть примитивные формы жизни.
Даже у нас на Земле на дне океана, в жерлах подземных вулканов, где, температура 400 градусов, тоже есть жизнь", — заключил эксперт.
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