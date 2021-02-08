Российские учёные из Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали технологию, позволяющую улучшить керамические строительные материалы с помощью осадков водоподготовки. По словам специалистов, в будущем данный способ может быть использован для работы с отходами станций водоподготовки, сообщает РИА "Новости".
Сегодня для обработки природной воды используются специальные реагенты — коагулянты, благодаря которым частицы примесей объединяются в более крупные.
В результате процесса коагуляции образуются осадки с большим процентом воды. Объём таких осадков может составлять около 5% от производительности очистной станции.
Учёные ЮУрГУ считают, что эти осадки можно использовать для производства керамических изделий.
В результате лабораторных экспериментов было доказано, что полученные с использованием новой добавки кирпич является более прочным.
Данная технология является очень перспективной, поэтому её планируется внедрить по всей стране.
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