Почему генетики всё ещё не "воскресили" вымерших мамонтов?

Современной науке доступно даже создание клонов. Тогда возникает вопрос, почему генетики всё ещё не "воскресили" мамонтов.

Данный вопрос рассмотрен в статье, опубликованной в издании "Популярная Механика".

Представители рода мамонтов жили в Африке уже 5 млн лет назад. Потом они разделились на несколько видов и распространились по всей планете.

У большей части видов мамонтов не было шерсти, поэтому эти животные были похожи на слонов. Их останки хорошо сохранились до наших времен, так как они находились в вечной мерзлоте.

Учёные уже давно планируют воскресить шерстистых мамонтов, но реализация этой идеи имеет ряд трудностей.

Так, генетический материал мамонтов не сохранился целиком. А во-вторых, детёныша мамонта должны выносить суррогатная мать, ею должна стать самка родственного вида.

Но обе проблемы можно решить. Утраченные части ДНК мамонтов можно восстановить при помощи генетического редактора CRISPR, а выносить мамонтёнка сможет самка азиатского слона.

Таким образом, есть надежда, что в ближайшем будущем появятся проекты по клонированию мамонтов.