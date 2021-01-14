"Язык тела" сможет выдать лжеца

Человек часто копирует движения собеседника, когда его мозг активно работает во время обмана. К такому выводу пришли голландские учёные из Роттердамского университета Эразма.

Они провели эксперимент, в котором приняли участие 50 студентов. Всем им в процессе общения с собеседником нужно было врать. В это время учёные с помощью технологии захвата фиксировали изменения в движениях головы, груди и запястий.

Оказалось, что если человек говорит правду, то его движения отличаются от жестов собеседника, который задаёт вопросы. Если же человек лгал, то "язык тела" совпадал с собеседником.

Такое же поведение проявлялось и в эксперименте, в ходе которого лжецам нужно было рассказывать придуманные истории, отвечать на вопросы и контролировать движения собеседника.

Специалисты связывают это с загруженностью мозга. Таким образом, лгуны, сочиняя истории, перестают контролировать свои движения, поэтому происходит копирование жестов собеседника.