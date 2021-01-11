Раскрыт секрет жука, которого не может раздавить даже автомобиль

Американским учёным из Университета Пердью удалось раскрыть секрет удивительной прочности панциря дьявольского жука-броненосца (Phloeodes diabolicus). Благодаря своему прочному экоскелету это насекомое способно выжить даже под колёсами автомобиля, сообщает "Популярная Механика".

Специалисты считают, что секрет прочности жуков можно использовать в процессе суперкрепкой брони для военной техники.

Учёные провели эксперимент, в результате которого дьявольского жука-броненосца поместили в особую конструкцию из стальных пластин, чтобы изучить, как экзоскелет жука-броненосца будет себя вести в условиях роста давления. В результате компьютерной томографии выяснилось, что панцирь P. diabolicus способен выдержать нагрузку, превышающую вес тела жука в 39 тысяч раз.