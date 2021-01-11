Американским учёным из Университета Пердью удалось раскрыть секрет удивительной прочности панциря дьявольского жука-броненосца (Phloeodes diabolicus). Благодаря своему прочному экоскелету это насекомое способно выжить даже под колёсами автомобиля, сообщает "Популярная Механика".
Специалисты считают, что секрет прочности жуков можно использовать в процессе суперкрепкой брони для военной техники.
Учёные провели эксперимент, в результате которого дьявольского жука-броненосца поместили в особую конструкцию из стальных пластин, чтобы изучить, как экзоскелет жука-броненосца будет себя вести в условиях роста давления. В результате компьютерной томографии выяснилось, что панцирь P. diabolicus способен выдержать нагрузку, превышающую вес тела жука в 39 тысяч раз.
"3D-моделирование показало, что важную роль в обеспечении прочности играет соединительный шов, который проходит через все брюшко жука. Шов, который соединяет надкрылья с элементами экзоскелета, позволяет равномерно распределять нагрузку по всему телу насекомого. Речь идет о конструкции, которая компенсирует слабые места ее отдельных элементов", — сообщили авторы исследования.
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