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Раскрыт секрет жука, которого не может раздавить даже автомобиль

Наука

Американским учёным из Университета Пердью удалось раскрыть секрет удивительной прочности панциря дьявольского жука-броненосца (Phloeodes diabolicus). Благодаря своему прочному экоскелету это насекомое способно выжить даже под колёсами автомобиля, сообщает "Популярная Механика".

Раскрыт секрет жука, которого не может раздавить даже автомобиль

Специалисты считают, что секрет прочности жуков можно использовать в процессе суперкрепкой брони для военной техники.

Учёные провели эксперимент, в результате которого дьявольского жука-броненосца поместили в особую конструкцию из стальных пластин, чтобы изучить, как экзоскелет жука-броненосца будет себя вести в условиях роста давления. В результате компьютерной томографии выяснилось, что панцирь P. diabolicus способен выдержать нагрузку, превышающую вес тела жука в 39 тысяч раз.

"3D-моделирование показало, что важную роль в обеспечении прочности играет соединительный шов, который проходит через все брюшко жука. Шов, который соединяет надкрылья с элементами экзоскелета, позволяет равномерно распределять нагрузку по всему телу насекомого. Речь идет о конструкции, которая компенсирует слабые места ее отдельных элементов", — сообщили авторы исследования.

 

Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
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