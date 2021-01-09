Дуров развенчал мифы, распространяемые конкурентом о Telegram

Основатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров уверен, что эти мифы распространяют платные боты фирмы-конкурента, уступающего в качестве своего продукта.

Его мессенджер стал настоящей головной болью для конкурента, считает Дуров. Речь идёт о мессенджере WhatsApp от компании Facebook, который недавно обновил условия пользовательского соглашения, обязав всех, кто им пользуется, передавать свои личные данные рекламной системе Facebook. По мнению Дурова, это лишь ускорило отток пользователей в Telegram, который и без того растёт быстрыми темпами.

Павел Дуров считает, что из-за этого Facebook начал использовать технологии скрытого маркетинга. В частности, в Сети было обнаружено несколько платных ботов, которые распространяют пристрастную информацию об одном мессенджере и фейковую — о другом. Эти фейки Дуров развенчал в своём Telegram-канале.

"Миф 1. "Telegram не является приложением с открытым исходным кодом". На самом деле, все клиентские приложения Telegram работают с открытым исходным кодом с 2013 года. Наше шифрование и API полностью документированы и были проверены экспертами по безопасности тысячи раз. Более того, Telegram — единственное в мире приложение для обмена сообщениями, у которого проверены сборки как для iOS, так и для Android. Миф 2. "Telegram — русский мессенджер". У мессенджера нет сервисов или офисов в России. С 2018 по 2020 год приложение в России было заблокировано. Миф 3. "Telegram не зашифрован". Каждый чат в Telegram шифруется с момента запуска приложения", — разъяснил основатель мессенджера.

Он также добавил, что в конечном итоге люди сами выбирают, какой мессенджер для них лучше, удобней и безопасней.