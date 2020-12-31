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В Атлантическом океане открыли 12 новых видов живых существ

Наука

Международная группа учёных обнаружила в Атлантическом океане 12 новых видов существ.

В Атлантическом океане открыли 12 новых видов живых существ

По словам океанологов, они обнаружили на дне "целые города" из кораллов, которые находятся под угрозой исчезновения из-за глобального потепления.

"Всё ещё можно сказать, что у нас есть более детальные карты поверхности Луны или Марса, чем морского дна", — отметил химик из Университета Ливерпуля отметил Джордж Вольф.

Также учёный отметил, что в ходе морских экспедиций открывают не только новые виды, но даже целые экосистемы.

Экспедиция продолжалась пять лет. Учёным удалось провести исследование биоразнообразия морских глубин, а также оценить угрозу, которой подвержены эти экосистемы из-за климатических изменений.

Под воздействием процессов глобального потепления происходит окисление воды, вследствие чего коралловые рифы по всему миру находятся под угрозой исчезновения.

Кроме того, в северной Атлантике замедлились течения. Из-за этого могут пострадать не только найденные рифы и моллюски, но и другие морские организмы, использующие эти экосистемы.

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Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
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