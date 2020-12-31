Американская робототехническая компания Boston Dynamics выпустила видео, демонстрирующее свою коллекцию роботов, танцующих под песню "Do You Love Me". Реакция публики была весьма неоднозначной.
Видео, на котором были изображены два робота-гуманоида, одно роботоподобное существо с вытянутой змеиной головой и высокий робот на двух колесах, исполняющие групповой танец, стало вирусным в социальных сетях, а пользователи как хвалили, так и осуждали технические достижения.
Одни описывали роботов как "вдохновляющие и фантастические " и "самые впечатляющие инженерные разработки на земле", другие сравнивали их с Терминатором и Робокопом и называли "танцующими орудийными платформами".
"Это определенно тот момент, когда мы должны повернуть назад", — сказал генеральный директор Box Аарон Леви.
Писатель Антуан Уилсон написал в Твиттере:
"Пока я смотрю, все, о чем я могу думать, — это как отключить их."
"Это восхитительно, пока они не делают это на тлеющих останках человечества", — высказал свое мнение другой пользователь.
За последние несколько лет Boston Dynamics неоднократно попадала в заголовки газет благодаря своим внушающим трепет роботам, которые танцевали, крутили и тянули грузовики, демонстрировали сальто назад и выполняли сложные элементы паркура и гимнастики.
К слову, роботы-собаки, сконструированные компанией, уже приняты на вооружение полицейскими департаментами, военными США и Сингапура. Их для мониторинга социального дистанцирования в условиях пандемии коронавируса.
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