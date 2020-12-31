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Танцующие роботы напугали пользователей соцсетей

Наука » Технологии

Американская робототехническая компания Boston Dynamics выпустила видео, демонстрирующее свою коллекцию роботов, танцующих под песню "Do You Love Me". Реакция публики была весьма неоднозначной.

Видео, на котором были изображены два робота-гуманоида, одно роботоподобное существо с вытянутой змеиной головой и высокий робот на двух колесах, исполняющие групповой танец, стало вирусным в социальных сетях, а пользователи как хвалили, так и осуждали технические достижения.

Одни описывали роботов как "вдохновляющие и фантастические " и "самые впечатляющие инженерные разработки на земле", другие сравнивали их с Терминатором и Робокопом и называли "танцующими орудийными платформами".

"Это определенно тот момент, когда мы должны повернуть назад", — сказал генеральный директор Box Аарон Леви.

Писатель Антуан Уилсон написал в Твиттере:

"Пока я смотрю, все, о чем я могу думать, — это как отключить их."

"Это восхитительно, пока они не делают это на тлеющих останках человечества", — высказал свое мнение другой пользователь.

За последние несколько лет Boston Dynamics неоднократно попадала в заголовки газет благодаря своим внушающим трепет роботам, которые танцевали, крутили и тянули грузовики, демонстрировали сальто назад и выполняли сложные элементы паркура и гимнастики.

К слову, роботы-собаки, сконструированные компанией, уже приняты на вооружение полицейскими департаментами, военными США и Сингапура. Их для мониторинга социального дистанцирования в условиях пандемии коронавируса.

ДЛЯ СПРАВКИ:

  • Boston Dynamics принадлежала Google с 2013 по 2017 год, а затем была продана японской SoftBank Group.
  • По состоянию на декабрь 2020 года он принадлежит компании Hyundai Motor Company.
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Владимир Губарев
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