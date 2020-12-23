В России могут закрыть YouTube

В России могут закрыть видеохостинг YouTube.

"Мы видим инициативы депутатов Госдумы, и мы понимаем, что вероятность того, что дни YouTube сочтены, имеет место быть, поэтому диверсифицируйте площадки, пользуйтесь российскими", — заявил генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ) Александр Широких.

Это связано с тем, что был заблокирован аккаунт телеканала "Царьград" и фильм, посвящённый событиям в Беслане, сообщает РИА "Новости".

Видеоплатформа YouTube пользуется большой популярностью среди детей. Но этот сервис несёт в себе как мощные обучающие и развлекательные функции, так и потенциальный вред для уязвимой детской психики.

Психолог Наталья Наумова рассказала, как защитить детей от опасного контента на youtube.