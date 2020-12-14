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Как защитить ребёнка от негативного контента на YouTube?

Общество

Видеоплатформа YouTube пользуется большой популярностью среди детей и ребёнка. Но этот сервис несёт в себе как мощные обучающие и развлекательные функции, так и потенциальный вред для уязвимой детской психики. О том, защитить детей от опасного контента на YouTube, в интервью Федеральному агентству новостей рассказала детский психолог Наталья Наумова.

Как защитить ребёнка от негативного контента на YouTube?

Многие современные родители уже годовалым детям выдают планшеты, что негативно отражается на зрении и нервной системе ребёнка.

"Мультфильмы следует начинать смотреть не раньше трёх лет, чтобы не травмировать глаза ребёнка. Конечно, нужно очень тщательно выбирать контент для ребёнка, и очень желательно, чтобы родители находились рядом при просмотре роликов", — пояснила Наумова.

Конечно, родителям сложно контролировать мощный информационный поток, который воздействует на ребёнка, когда смотрит видео на YouTube.

"Сейчас даже в благополучных семьях очень велика вероятность того, что ребёнок получит разрушительный для психики удар из-за видео на "Ютубе". Страхи, которых не было у детей прошлых поколений, суицидальные настроения, и так далее — всё это очень опасно", — добавила эксперт.

Но и запрещать ребёнку смотреть видео тоже нельзя, так как запреты также травмируют психику. Следует общаться с ребёнком и находить компромиссы.

Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
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