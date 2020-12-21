Осьминоги "шлёпают" рыб от "злости"

Осьминоги отличаются хорошо развитым интеллектом: они могут использовать ядовитых медуз в качестве оружия, а также привлекать рыб для совместной охоты, сообщает издание Ecology. Недавно биологи обратили внимание ещё на одну особенность этих существ. Оказывается они "шлёпают" рыб.

"Мы наблюдали, как осьминоги вида Octopus cyanea совершают "взрывные" движения щупальцами, направленные против конкретных рыб. Например, против голоцентровых рыб-солдат и груперов некоторых видов. Речь идёт о движениях, которые требуют значительного расхода энергии, зато позволяют осьминогам произвести нужное воздействие на рыб, удерживая среди них порядок, необходимый головоногим в процессе совместной охоты", — пояснили морские биологи, проводившие исследования в Красном море.

По словам исследователей, необходимости шлёпать рыб у осьминогов нет, возможно, они это делают от "злости".