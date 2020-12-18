За "умные" часы россиян начнут привлекать к уголовной ответственности

"Умные" часы, снабжённые фото- и видеокамерой могут приравнять к шпионскому оборудованию.

"Было несколько заявлений и проверок по поводу детских часов со встроенными микрофонами, к которым можно подключаться удалённо с мобильных телефонов. А теперь в часы начали вставлять видеокамеры, это становится модным. Полагаю, ответ станет аргументом", — прокомментировал депутат, — заявил член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

ФСБ и Федеральная таможенная служба должны будут рассмотреть запрос о том, являются ли "умные" часы шпионским оборудованием или нет, сообщает "Парламентская газета".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что через смарт-часы происходит утечка данных.