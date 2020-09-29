Через смарт-часы происходит утечка данных, считает эксперт

Взломав доступ к смарт-часам, хакер может получить чужую личную информацию и прослушивать разговоры пользователя "умных" часов.

"Умные часы, набирающие популярность среди россиян, относятся к числу IoT-устройств (интернет вещей), а значит, взломав их, злоумышленник может получить конфиденциальную информацию пользователя, прослушивать его разговоры и отслеживать передвижение. Основная проблема IoT-устройств — слабые механизмы безопасности. Маленький жизненный цикл продукта означает, что регулярных обновлений систем безопасности нет и в устройстве могут быть опасные уязвимости", — рассказал ведущий менеджер Crosstech Solutions Group Ильяс Киреев.

Конфидкенциальные данные пользователя смарт-часам могут утечь через интернет и по Bluetooth.