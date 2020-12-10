Россияне готовы потратить на Новый год в среднем по 25 тыс. рублей

Консалтинговая компания Deloitte провела опрос, который показал, какую сумму россияне планируют потратить на празднование Нового дома.

Оказалось, что в среднем граждане готовы потратить на праздник 25 тыс. рублей Это на 28% больше, чем в прошлом году. Но в 2019 года россиянам не удалось уложиться в бюджет, они израсходовали 24,6 тыс. рублей.

В этом году россияне хотят сэкономить по подарках и купить больше угощений на новогодний стол.

В среднем россияне готовы потратить на празднование Нового года по 25 000 рублей

В этом году граждане РФ намерены сократить траты на подарки — с 10,98 тыс. рублей до 10 тыс. рублей и увеличить расходы на праздничные угощения — с 10,08 тыс. рублей до 11,04 тыс. рублей.

Большинство респондентов хотели бы получить в подарок на Новый год деньги (58%). Из них сами готовы преподнести денежный подарок только 27%.

Опрошенные также рассказали, какой подарок хотят получить на Новый год и что планируют подарить.

Ноутбук хотят получить 20%, подарить планируют 4%.

Смартфоны — 25 и 9% соответственно.

"Умные" часы — 31 и 18%.

Бытовая техника — 22 и 16%.

Книги — 17 и 13%.

Путешествие — 22 и 3%.