Консалтинговая компания Deloitte провела опрос, который показал, какую сумму россияне планируют потратить на празднование Нового дома.
Оказалось, что в среднем граждане готовы потратить на праздник 25 тыс. рублей Это на 28% больше, чем в прошлом году. Но в 2019 года россиянам не удалось уложиться в бюджет, они израсходовали 24,6 тыс. рублей.
В этом году россияне хотят сэкономить по подарках и купить больше угощений на новогодний стол.
В среднем россияне готовы потратить на празднование Нового года по 25 000 рублей
В этом году граждане РФ намерены сократить траты на подарки — с 10,98 тыс. рублей до 10 тыс. рублей и увеличить расходы на праздничные угощения — с 10,08 тыс. рублей до 11,04 тыс. рублей.
Большинство респондентов хотели бы получить в подарок на Новый год деньги (58%). Из них сами готовы преподнести денежный подарок только 27%.
Опрошенные также рассказали, какой подарок хотят получить на Новый год и что планируют подарить.
Ноутбук хотят получить 20%, подарить планируют 4%.
Смартфоны — 25 и 9% соответственно.
"Умные" часы — 31 и 18%.
Бытовая техника — 22 и 16%.
Книги — 17 и 13%.
Путешествие — 22 и 3%.
Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.