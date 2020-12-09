Собаки не различают похожие по звучанию слова

Собаки обладают превосходным слухом, но, несмотря на это, они не слышат различий между словами, различающимися всего одной фонемой (например, "собака" против "копать"). К такому выводу пришли венгерские учёные из Университета Этвеша Лоранда, сообщает "Популярная механика".

"Собаки обладают замечательными способностями к социальному познанию и общению, но количество слов, которые они могут распознавать остается очень низким", — пояснили эксперты.

В процессе проведения исследования, в котором приняли участие 40 собак, исследователи измеряли активность мозга животных с помощью неинвазивной электроэнцефалографии (ЭЭГ).

Подключенные к аппаратуре животные слышали три типа слов. Одно из них было командой, вторая группа слов была похожа по звучанию, но бессмысленной, а третья — бессмысленные слова, непохожими на два предыдущих.

Результаты ЭЭГ показали явную разницу в реакциях мозга собак, называемых потенциалами, связанными с событиями (ППС). На первые два слова они реагировали одинаково, а третье было для них в новинку.

Учёные объясняют это особенностью фокусировки внимания. Но для того чтобы дать точное объяснение такого восприятия, специалистам предстоит провести ещё ряд опытов.