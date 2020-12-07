В Китае запустили беспилотные автомобили

Китайские инженеры решили протестировать технологию беспилотного такси. Испытания проводятся на территории крупного торгового и делового центра Шэньчжэнь. Автомобили уже ездят по городу без водителей, но с одним ограничением.

Власти разрешили компании AutoX пользоваться общественными дорогами, но до декабря 2020 года движение автомобиля всё равно должен контролировать человек, сообщает CNN Business.

Беспилотное автомобили пока тренируют память и учатся видеть различные потенциально опасные ситуации. Но перевозить людей такси сможет только если им будет управлять человек.

Пассажиры, которые захотят совершить поездку на "умном" такси, должны будут установить специальное приложение.

Ранее "Правда.Ру" рассказала, что американские инженеры провели исследование, в процессе которого они изучили способности саранчи, чтобы адаптировать данные процессы для разработки безопасной технологии движения беспилотных автомобилей.