Особенность передвижения саранчи адаптируют для беспилотных авто

Учёные-инженеры из США провели исследование, в процессе которого они изучили способности саранчи, чтобы адаптировать данные процессы для разработки безопасной технологии движения беспилотных автомобилей.

Оказалось, что саранча обладает удивительной способностью избегать столкновений друг с другом. В этом им помогает использование единственного специализированного нейрона, который расположен в зрительной доле насекомого — LGMD.

Благодаря данной нейронной клетке саранча может совершать нелинейные математические операции со зрительными стимулами.

На основании полученной информации инженеры разработали наноразмерный детектор, который использует данные биологические процессы.

По словам учёных, эта разработка стала настоящим прорывом в технологиях.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Китае создали генно-модифицированную саранчу. Учёные придумали, как сделать так, чтобы саранча не сбивалась в стаи.