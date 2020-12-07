Приближается полное солнечное затмение

Любители астрономии из разных стран Южной Америки смогут наблюдать полное солнечное затмение 14 декабря.

Как отмечают астрономы, это будет "редкое событие", которое не повторится до 2048 года.

Затмение будет частично видно в Перу, Боливии, Уругвае, Парагвае, Эквадоре и Бразилии.

"Это будет около двух минут, в течение которых Луна будет стоять перед Солнцем и полностью закрывать его", — рассказал Нестор Камино, исследователь Нац

El lunes 14 de diciembre de 2020 se producirá un eclipse solar total en Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay, parte de Brasil y los océanos adyacentes. pic.twitter.com/Ui8zuwqmGl

Читайте также:

Москвичи смогут увидеть полное солнечное затмение только в 2126 году